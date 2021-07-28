Снижение заболеваемости в некоторых регионах России. Главное о коронавирусе за 28 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 195 232 случая заражения, из них новых — 22 420 (впервые с 30 июня в стране выявили менее 23 000 заразившихся). За сутки умерли 798 человек, за весь период — 156 178.
- В Подмосковье выявили минимальное с 18 июня число заразившихся (1449 человек).
- Заболеваемость снижается в десяти регионах, в 14 ситуация стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва
- Всего зафиксировано 1 495 775 случаев заражения, из них новых — 2445 (минимум с 26 мая). Госпитализированы 1000 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 195,5 млн случаев заражения, умерли 4 181 701 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19. В ходе кампании по вакцинации было использовано более 10 млн доз вакцин, то есть полный курс уже прошли около 50% населения страны.
- В Японии на фоне Олимпиады обновлен суточный максимум заражений.
- Темпы распространения коронавируса растут по всей Азии.
- Введение третьей дозы вакцины может усилить защиту от дельта-штамма до 100 раз, говорится в отчете компании Pfizer.