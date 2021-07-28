Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается в 10 регионах России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 10 регионах России, в 14 ситуация стабилизируется. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29 неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-й - уже минус 4,5% в стране. У нас уже есть 10 субъектов, где есть четкое снижение. Есть 14 субъектов, где есть стабилизация, четко дальше пойдет вниз", - сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МыВместе.

При этом, по ее словам, есть субъекты, где ситуация еще не стабилизирована, там пока сохраняются все жесткие меры. "У нас же очень большая страна, <…> и разные эпидпроцессы в разных субъектах. <…> Поэтому и меры разные", - добавила глава ведомства.

Попова отметила, что среди завершивших вакцинацию от коронавируса заражаются лишь 0,7-0,8% людей.

"Среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины. <…> Возможно этот показатель будет чуть больше или чуть меньше, но это значит, что эффективность [вакцинации] доказана на таком большом объеме людей", - сказала глава ведомства.

Вакцинация и россияне

По ее словам, примерно 20 млн россиян прошли полный цикл вакцинации "Спутником V", около 1 млн - "Эпиваккороной", порядка 300 тыс. - "Ковиваком".

"Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли "Спутником V" плюс-минус около 20 млн человек, полный цикл вакцинации "Эпиваккороной" - около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова ["Ковиваком"], - порядка 300 тыс.", - сказала она.

Мутации вируса

Специалисты в настоящее время не зафиксировали патогенных мутаций коронавируса, которые вызывали бы более тяжелое течение болезни у зараженных пациентов, сообщила Попова.

"Мы должны отличать значимые мутации, такие, которые ведут к изменению контагиозности. Пока таких изменений в этом вирусе нет, которые ведут к его патогенности, то есть когда он будет вызывать более тяжелое течение, но пока этого нет ни для одного из вариантов", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также пояснила, что для индийского штамма "дельта" характерен более быстрый инкубационный период.

"Он очень быстро распространился по миру почему? Вот, у него закрепились новые свойства и его сразу очень много в клетке. Раз очень много - он очень быстро заражает. И от этого несколько сократился инкубационный период. Но вы все равно считаем максимальный - 14 дней".

Повышение необходимого уровня коллективного иммунитета к ковиду связано с мутациями коронавируса, добавила она. "Вот эта задача, она, конечно, стояла с самого начала - сколько достаточно. И вот это знание, сколько достаточно, зависело от наших знаний о вирусе. Изначально мы говорили: "А он не мутирует". Если он не мутирует, это одна история. Он изменился, мы понимаем, что он сегодня мутирует, и эта мутация приводит к гораздо большей его заразности, значит и прививать надо больше. <...> Сегодня мы говорим, что надо привить 80%, растет эта планка, ну потому что вирус заставляет нас менять и эти цифры, он сам меняется", - сказала Попова.

На старте массовой вакцинации российские власти поставили задачу довести коллективный иммунитет до 60%. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%, эта задача, по словам его заместителя Татьяны Голиковой, должна быть решена к 1 ноября 2021 года.

Попова также привела пример заболеваемости корью, которая намного заразнее коронавируса. "Там нужно привить 95% популяции в этом возрасте, в одном возрасте срез - и дальше иммунитет сохраняется. В России от кори привито 98% детей, так называется, в декретированном возрасте", - добавила глава Роспотребнадзора.