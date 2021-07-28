Вакцинацию от коронавируса на дому в Петербурге прошли почти 4 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Медики Санкт-Петербурга провели вакцинацию от новой коронавирусной инфекции почти четырех тысяч маломобильных жителей города на дому. Об этом в среду сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Вакцинация от COVID-19 доступна для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Уже вакцинированы 3 804 человека. Эта работа будет продолжена", - процитировали Эргашева в его пресс-службе.

Вакцинация жителей города, которые имеют тяжелые хронические заболевания и находятся дома, стартовала в конце апреля этого года. Специально для этой работы сформированы 67 выездных прививочных бригад, они оснащены средствами индивидуальной защиты и специальными фармацевтическими термоконтейнерами для перевозки вакцины. Записаться на вакцинацию на дому можно в поликлинике по месту жительства. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом 1,3 млн человек, 923 тыс. завершили цикл вакцинации. В городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Также работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 38 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным. В среду в Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" объемом 22,2 тыс. доз.

"Город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации. Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких", - процитировали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга губернатора города Александра Беглова.

По последним данным, в Петербурге выявили 522 970 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 497 738 человек, умерли 19 040. За последние сутки в городе выявили 1 918 случаев заражения.