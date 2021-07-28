В ДНР прибыла из России партия вакцины "Спутник Лайт"

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" прибыла в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в среду сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

"Вакцина "Спутник Лайт", прибытие который было анонсировано ранее, уже доставлена на территорию ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что после пересчета и распределения вакцина поэтапно будет доставлена в учреждения здравоохранения, на базе которых организован 51 стационарный пункт вакцинации.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин анонсировал прибытие около 86 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", отметив, что поставка в республику осуществляется при поддержке политической партии "Единая Россия". Пушилин также выразил благодарность России за помощь и поддержку республике в борьбе с коронавирусом.

С 1 февраля 2021 года в Донецкой и Луганской народных республиках началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".