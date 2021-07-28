Волгоградские медработники получат премии за стимулирование граждан к вакцинации

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Медработники и главврачи медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, получат единовременные премии за стимулирование населения к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Андреем Бочаровым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации области в среду.

"Установить за счет средств областного бюджета дополнительную единовременную премию участвующим в стимулировании граждан на прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 медицинским работникам и главным врачам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области. Медработникам <…> - в размере до 300% от должностного оклада, главным врачам медицинских организаций - в размере 50 тыс. рублей", - говорится в тексте документа.

Для получения единовременной прибавки к зарплате медработникам необходимо выполнить установленный план по иммунизации населения. До 1 сентября 2021 года поликлиника должна привить первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом 90% пациентов старше 60 лет, которые прилеплены к этой медорганизации. Также до 1 сентября хотя бы первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной должны получить 60% взрослых людей, состоящих на учете в медучреждении, уточняется в постановлении.

О ситуации в регионе

Роспотребнадзор по Волгоградской области обязал провести обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и сферы услуг, постановление ведомства вступило в силу с 27 июля. В списке тех, кто подлежит обязательному вакцинированию, представители 15 сфер экономики региона. Поводом для введения столь жестких мер послужила ситуация с новой коронавирусной инфекцией. В течение последних пяти недель отмечается рост заболеваемости COVID-19 и увеличение темпов прироста за сутки до 0,45%. Коэффициент распространения инфекции превышает 1,0, уточняется в документе.

Руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей обязали в срок до 30 августа организовать проведение профилактических прививок работникам первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30 сентября - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что постановление главного санврача региона не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

С начала пандемии в области по данным на среду выявлено 69 971 случай заболевания (плюс 315 за сутки), выздоровели 62 427 человек (257 пациентов за сутки), умерли 1 764 человек (15 за сутки). В среднем за сутки выявляется более 300 случаев заболевания.

Решением оперштаба в регионе с 12 июля закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты в торговых центрах и ТРК. Несовершеннолетним разрешается находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Для заведений общепита, где не введен "бесковидный режим", действует запрет на прием посетителей в залах в период с 00:00 до 06:00 мск, за исключением обслуживания навынос.