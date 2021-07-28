Издатель книги "Люди Путина" удалит фрагменты, из-за которых Фридман и Авен подали иск

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Британское издательство HarperCollins, выпустившее весной 2020 года книгу "Люди Путина" (Putin's People), согласилось удалить из будущих изданий все фрагменты, из-за которых подали иск совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен. Как заявил в среду в Высоком суде Лондона королевский адвокат Хью Томлинсон, представляющий интересы российских предпринимателей, стороны достигли судебного примирения.

"[Издательство] согласилось удалить все фрагменты, послужившие причиной для начала судебного процесса, из будущих изданий книги", - сказал он. По словам адвоката российских бизнесменов, издательский дом также выступит с извинениями за то, что автор книги не связалась с бизнесменами, чтобы получить их комментарий относительно упоминаемых событий, до выхода публикации. Кроме того, HarperCollins "разместит заявление на своем сайте", подтверждающее компромиссное решение спора.

Ранее Томлинсон представил свои аргументы в деле касательно иска, поданного против издательства и автора книги, бывшего московского корреспондента газеты Financial Times Кэтрин Белтон, российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Он сообщил, что в общей сложности претензии бизнесмена касаются более 20 фрагментов из книги. В частности, адвокат назвал не соответствующими действительности утверждения журналистки о том, что бизнесмен приобрел английский футбольный клуб "Челси" "по указанию российских властей".

Помимо Абрамовича, Фридмана и Авена, иски в связи с публикацией книги подали бизнесмен Шалва Чигиринский и компания "Роснефть". Как указывала газета The Daily Telegraph, Абрамович, Чигиринский и "Роснефть" подали иски как лично против Белтон, так и против издателя, в то время как Фридман и Авен - только против издательского дома. При этом издание уточняет, что Авен подал иск по причине нарушения защиты персональных данных, нежели чем клеветы.