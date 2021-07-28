Число пациентов с гепатитом в Свердловской области в 2021 году увеличилось на 4%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Врачи в 2021 году выявили гепатит у 1 432 жителей Свердловской области, всего в регистре пациентов с хроническим вирусным гепатитом находится 36,5 тыс. человек. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС руководитель областного гепатологического центра, главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова.

"У нас ведется регистр пациентов с хроническими вирусными гепатитами С, В и D. На сегодняшний день в регистре 36,5 тыс. человек, это много. <…> В 2021 году в регистре прибавились 1 432 новых пациентов", - сказала Бессонова.

Пациенты из регистра находятся под постоянном наблюдении врачей, они следят за динамикой анализов, состоянием, а для пациента это возможность получить противовирусную терапию.

"Что касается пациентов, находящихся в регистре, к сожалению, из этой группы больных пациентов - 36 тыс. - 23% пришли уже с циррозом", - сказала Бессонова.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит вызывают пять разных вирусов, но все они поражают печень. Самые опасные из них - вирусы гепатитов B и C, при которых от инфицирования до появления симптомов проходят годы, а иногда десятилетия, у больных часто развивается цирроз печени или рак.