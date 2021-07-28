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Потерпевшим от преступлений в Подмосковье возместили ущерб на 3,8 млрд рублей

Также было арестовано имущество на сумму более 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи добились возмещения ущерба на 3,8 млрд рублей потерпевшим от преступлений в Подмосковье за полгода. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области по итогам полугодовой коллегии.

"За первое полугодие 2021 года в ходе расследования уголовных дел подмосковным следователям удалось возместить государству и другим потерпевшим от преступлений ущерб на сумму более 3,8 млрд рублей", - сообщили в ГСУ.

Кроме того, в рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1,6 млрд рублей. Коллегия была проведена руководителем ГСУ Александром Стариковым.

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