Глава Ставрополья допустил локальное ужесточение ограничений из-за коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров допустил введение дополнительных ограничений по территориям из-за роста смертности пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в среду во время прямой линии с жителями края.

"За прошедшие сутки ушли из жизни восемь человек, мы таких пиков не знали с декабря прошлого года. Видим, что постоянно растет смертность, очень "помолодел" коронавирус. <…> Страшно не хотелось бы вводить [дополнительные ограничения], но, возможно, локально по территориям будем вводить", - сказал он.

По данным краевого оперативного штаба, за последние сутки в регионе зафиксировано 315 случаев коронавируса, антирекорд по суточной заболеваемости обновляется в крае ежедневно в течение последней недели. В крае действует обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, ограничения по наполняемости детских загородных лагерей, учреждений культуры и так далее.

С начала пандемии в регионе выявлены 63 657 случаев коронавируса, выздоровели 56 429 человек. В тяжелом состоянии в стационарах находятся 327 пациентов с коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в крае умерли 1 862 человека.