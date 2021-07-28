{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 6,5 млн

Умерли 166 215 человек

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 6 535 914, умерли 166 215 человек. Об этом сообщило в среду региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. Выздоровели более 5,7 млн человек.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Больше всего на континенте инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 391 223 и 70 388 соответственно. В Тунисе зафиксировано 19 027 летальных исходов, отмечено 578 962 случая заражения. Для Египта эти цифры составляют соответственно 16 498 и 284 090.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших вслед за ЮАР следуют Эфиопия (278 920 и 4 374 соответственно), Кения (198 935 и 3 882) и Нигерия (171 728 и 2 134).

Теги
ЭфиопияЮАРКенияНигерияТунисЕгипетПандемия COVID-19
Научным руководителем программы "Приоритет-2030" стал эксперт бизнес-школы "Сколково"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также заявил, что "Приоритет-2030" не является правопреемником предыдущих проектов, в частности проекта "5-100"
Читать полностью