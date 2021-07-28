Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток", ведущими которой являются Ксения Собчак и Александр Гордон, шоу находится в летнем отпуске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шоу "Док-Ток" якобы закрыли из-за низких рейтингов. "Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир", - сказали в пресс-службе.

"Док-Ток" - ежедневная вечерняя передача на первом канале. В центре ее внимания оказываются истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.