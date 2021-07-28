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Программа "Большие вызовы" в "Сириусе" собрала рекордное число школьников со всей России

Эта программа стартовала 5 июля, почти 450 участников выполнили 115 проектов по 12 направлениям

СИРИУС /Федеральная территория/, 28 июля. /ТАСС/. Научно-технологическая программа "Большие вызовы" завершилась в образовательном центре "Сириус", этот поток собрал почти 450 школьников со всей России и стал рекордным. Об этом ТАСС сообщила руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Это самые большие вызовы по численности ребят, которые приехали. Те, кто не смог в прошлом году, привезли свои проекты. Очень серьезное многолетнее отношение партнеров к этому проекту дает результаты. Мы видим проекты, которые готовы практически к внедрению или к тому, чтобы ребята пришли на практику и прямо на первом курсе практически не отрывались от его разработки", - сказала Шмелева.

Программа стартовала 5 июля, за это время участники выполнили 115 проектов по 12 направлениям. В их числе проекты по освоению Арктики и Мирового океана, по генетике, персонализированной медицине, нейротехнологиям, беспилотному транспорту. В командах работали 435 школьников со всей России, им помогали ведущие российские ученые и инженеры, представители организаций-партнеров.

"Нам кажется, как образовательная программа она беспрецедентна. Охватывает абсолютно всех наших партнеров, региональные центры, и все форматы, которые "Большие вызовы" породили: "Сириус.Лето", трудоустройство студентов, создание новых лабораторий. Тематика программы становится достоянием педагогов разных уровней", - добавила руководитель центра. 

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