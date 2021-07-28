Среди вакцинированных в Москве разыграли пять автомобилей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Среди почти 130 тыс. москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 19 по 25 июля, разыграли пять предоставленных для акции автомобилей Renault Logan в прямом эфире телеканала "Москва-24" . Всего с начала акции в столице разыграно 30 машин.

Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел, их данные были дополнительно верифицированы в департаменте здравоохранения. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона.

"Николай Юрьевич - 6460; Айжан - 2983; Сергей Алексеевич - 2705; Ольга Владимировна - 8734; Виктория Александровна - 3633", - объявил результаты розыгрыша в прямом эфире актер и продюсер Игорь Жижикин.

По словам ведущей розыгрыша, акция "Вакцина рулит" проходит по процедуре дарения, налоги с приза победителям платить не нужно - на себя это взял организатор. Чтобы получить автомобиль, не требуется сообщать данные банковских карт или счетов, выплачивать предварительные взносы и т. д.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в розыгрыше автомобилей будут участвовать только москвичи, которые впервые получили первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Тогда в беседе с ТАСС президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов уточнил, что для розыгрышей с 23 июня по 14 июля было выделено 20 автомобилей Renault Logan.

21 июля стало известно, что программу поощрения вакцинировавшихся москвичей продлили. Как уточнил Платонов, на этот момент за время действия программы в ней уже приняли участие более 1,5 млн человек. По его словам, для продолжения акции среди совершеннолетних жителей Москвы, которые получили или получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 12 июля по 15 августа, приготовили еще 25 автомобилей Renault Logan.