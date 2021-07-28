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Пандемия COVID-19

На Кубани запретили мероприятия с участием более 500 человек

При этом мера не распространяется на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, дополнив его запретом на посещение и проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края в среду.

"Новая мера дополняет уже действующие ограничения, установленные постановлением. При этом она не распространяется на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

Новые ограничения связаны с тем, что в крае отмечается рост заболеваемости ковидом. На Кубани выявлено 58 259 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1026,5. За все время пандемии умерли 4 107 человек.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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