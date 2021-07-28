Модернизация водоочистных сооружений в Ростове оценивается в 1,5 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Глобальная модернизация водоочистных сооружений будет проведена в Ростове Ярославской области, стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в среду губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Очистные сооружения в Ростове были построены более 40 лет назад. "Южным водоканалом" проводились работы по увеличению производительности и улучшения качество воды, этого оказалось недостаточно.

"Сейчас мы прорабатываем вариант очистки воды с применением новой технологии, по предварительным расчетам ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составляет порядка 40 млн рублей, а проведение самих строительно-монтажных работ - ориентировочно 1,5 млрд рублей. Это на треть больше, чем пятилетний бюджет на мероприятия, реализуемого нами проекта "Чистая вода". <…> Мы направили обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть дополнительное финансирование, и оно им поддержано", - сказал Миронов.

Губернатор отметил, что дал поручение правительству области проработать вопрос выделения Ростовскому району финансовой помощи, необходимой на проведение проектных работ. "Самое главное - есть поддержка федерации. Приложим все усилия чтобы этот проект был реализован, чтобы существенно повысить качество воды", - сказал Миронов.