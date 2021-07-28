В демонтированном Монументе славы во Львове нашли капсулу со списками передовиков труда

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Капсула со списком передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности Львова найдена внутри демонтированного Монумента славы на улице Стрыйской. Об этом сообщили в созданном львовскими властями музее под названием "Территория террора", куда доставили советский памятник.

"Внутри скульптуры нашли капсулу, в которой находилось два списка передовиков производства. Первый список состоит из 108 имен, он называется "Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени ХХІІ съезда КП Украины". Второй список содержит 54 имени - "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности Львова", - сообщили телеканалу ТСН в музее.

Эта капсула станет одним из экспонатов "Территории террора" наряду с памятником советскому воину и скульптурой "Родины-матери", которые были демонтированы 23 июля. В этом день львовские власти окончательно разрушили Монумент славы.

Решение о демонтаже памятника в 2018 году принял городской совет Львова якобы из-за аварийного состояния монумента и "по просьбе населения". Особенно на сносе памятника настаивали украинские радикалы, предлагавшие его взорвать, чтобы быстрее "избавиться от советского наследия".

Украинские радикалы неоднократно оскверняли памятники мемориального комплекса Холм славы, где находится Монумент славы. 16 февраля 2018 года националисты кувалдами разбили плиты монумента. Вандалы также сбили железную надпись "Победителям над нацизмом" и на этом месте белой краской написали "памятник оккупантам".

Вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова, а в 2017 году похитили бронзовый венок массой 50 кг.

Государственный вандализм

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов во вторник выразил надежду, что профильные международные структуры не оставят без внимания варварское уничтожение советских памятников на Украине.

"Решительно осуждаем варварское уничтожение монументов воинской доблести. Призываем руководство Украины выполнять свои обязательства по их сохранению и защите в соответствии с собственным национальным законодательством и международными договорами, включая Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - отметил он. - Рассчитываем, что профильные международные структуры не оставят без внимания и реакции вопиющие факты и опасные тенденции возрождения идеологии неонацизма в центре Европейского континента".

По словам Бикантова, подобные действия являются "циничным актом государственного вандализма", а также очередной попыткой фальсифицировать героическую историю народов Украины и всех других стран бывшего Советского Союза. "Складывается впечатление, что современные украинские нацисты пытаются взять реванш и отомстить погибшим красноармейцам за их победу над фашизмом, включая сокрушительный разгром дивизии СС "Галичина" в битве за Броды", - резюмировал Бикантов.

Монумент Славы был воздвигнут на возвышении в городском Центральном парке культуры и отдыха в 1970 году в память о победителях нацизма в годы Великой Отечественной войны. Ансамбль из гранита и бронзы включает 30-метровый пилон и скульптурную группу, в центре которой фигуры Родины-матери и советского воина, рядом - захоронения около 3,5 тыс. воинов, в том числе Героев Советского Союза разведчика Кузнецова и летчика Михаила Лиховида.