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Пандемия COVID-19

Google обяжет вакцинироваться всех сотрудников, работающих в офисах компании

Режим удаленной работы по желанию продлевается для сотрудников компании до 18 октября

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, обязала всех сотрудников, работающих в офисах компании, пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом в блоге компании в среду сообщил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

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"Любой, кто приходит на работу в наших кампусах, должен будет вакцинироваться. Мы запускаем эту политику в США в ближайшие недели и распространим ее на другие регионы в ближайшие месяцы. Вы получите указания и детали того, как это на вас повлияет, от ваших непосредственных руководителей, мы также направим детали по исключениям для тех, кто не может пройти [вакцинацию] по медицинским или другим уважительным причинам", - говорится в сообщении.

Помимо этого Пичаи сообщил, что режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября. "Данное продление даст нам время восстановить работу и при этом обеспечит гибкость для тех, кому это необходимо", - отметил глава корпорации.

Во вторник власти самого густонаселенного в США штата Калифорния, где располагается штаб-квартира Google, обязали всех госслужащих пройти вакцинацию от коронавируса в августе, в противном случае их будет ждать регулярное тестирование.

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