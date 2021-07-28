Фонд "Круг добра" планирует обучать специалистов в регионах для помощи детям

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" планирует проводить информационные и просветительские мероприятия для специалистов в регионах по диагностике, сопровождению и лечению пациентов. Первое совещание специалистов из регионов России по тематике фонда может пройти в Москве уже в сентябре, сообщил в среду председатель его правления Александр Ткаченко.

"В экспертном совете фонда собраны лучшие эксперты по орфанным заболеваниям, и этот ресурс нужно использовать для повышения уровня знаний медицинского сообщества по всей стране. Следующий этап работы фонда - это повышение информированности специалистов из регионов по различным аспектам диагностики, сопровождения, лечения. Лекарственная терапия - это только один из элементов работы с тяжелобольным ребенком. Пациент чаще всего нуждается в комплексном подходе, не только в лекарственном препарате, но и в сопутствующей терапии", - сказал он журналистам.

По словам Ткаченко, первое мероприятие запланировано на начало осени в Москве. "Ближайшее мы планируем на конец сентября - начало октября. Собрать всех в Москве. Это будут и выездные работы, и дистанционные вебинары. Будут вебинары подготовлены по всем заболеваниям, которые мы рассмотрели. Мы попросим главных внештатных специалистов Минздрава сделать короткие обучающие ролики по каждому из них", - отметил он.

Ранее наличие проблем с организацией работы в регионах по сбору и оформлению документов, необходимых для включения детей в список фонда "Круг добра", отмечала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина. Она добавила, что в середине апреля субъектам было направлено письмо с просьбой, чтобы все органы здравоохранения назначили ответственных лиц за взаимодействие с "Кругом добра".