В ВОЗ считают, что выявленный в РФ штамм коронавируса не представляет глобальной опасности

ЖЕНЕВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Выявленный в России в начале текущего года вариант коронавируса АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе, и на этом основании Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила его из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение. Такие пояснения дали корреспонденту ТАСС в среду в женевской штаб-квартире ВОЗ.

На вопрос о причинах исключения АТ.1 из перечня штаммов для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), пресс-служба организации отметила, что этот список может пополняться или сокращаться "по мере поступления новой информации". "Что касается АТ.1, то на основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга", - констатировали в ВОЗ.

Штамм АТ.1, обнаруженный первоначально в России в январе 2021 года, был включен в перечень ВОЗ Alert for Further Monitoring с 9 июня. Во вторник стало известно о его изъятии из списка, в котором на настоящий момент значатся 16 вариантов SARS-CoV-2, обнаруженных в разное время в различных странах, в том числе в США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индонезии и на Филиппинах.

В штаб-квартире ВОЗ считают, что неправильно называть штамм АТ.1 "российским". "Мы бы не называли его "российским вариантом". Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них", - отметили в пресс-службе организации. В ВОЗ напомнили, что с 31 мая разновидностям коронавируса, "вызывающим обеспокоенность" (англ. - variants of concern, VOC) и "вызывающим интерес" (англ. - variants of interest, VOI), присваиваются названия в виде букв греческого алфавита. Что касается АТ.1, то он такого названия не получил, а был включен в отдельный мониторинговый список. Наблюдение за штаммами этой группы ведется в связи с тем, что они, предположительно, могут представлять "риск в будущем", так как на это указывают определенные "генетические изменения".

Вместе с тем, как подчеркнули в ВОЗ, в данном случае "свидетельства фенотипического или эпидемиологического влияния не ясны, что требует усиленного мониторинга и повторной оценки". Мониторинг в отношении штаммов данной группы может быть со временем прекращен, что и произошло в случае с АТ.1.

Особо опасные штаммы

Предметом особой озабоченности ВОЗ являются четыре штамма категории VOC, отличающиеся высокой заразностью: они "легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма", а также "меняют клиническую картину" или же "снижают эффективность" применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.

В опубликованном в среду эпидемиологическом бюллетене ВОЗ обратила внимание на продолжающееся распространение этих разновидностей мутирующего SARS-CoV-2. В частности, с 20 по 27 июля число стран, в которых циркулирует вариант "дельта", известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, выросло со 124 до 132. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует в 182 странах (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, в настоящее время циркулирует в 131 государстве (на одно больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 78 до 81 страны.

ВОЗ сообщила также, что следит за вариантами "йота", "эта", "каппа" и "лямбда", относящимися к группе VOI. В нее включены разновидности коронавируса с мутациями, которые имеют "серьезные изменения" и "широко распространены".