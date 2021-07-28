Во Франции одобрили вакцину от коронавируса Moderna для детей старше 12 лет

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины американской компании Moderna среди детей старше 12 лет. Об этом сообщается в среду на сайте регулятора.

"После утверждения первой вакцины Comirnaty от Pfizer для детей 12-15 лет вторая вакцина Spikevax от Moderna только что была разрешена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В контексте сильной циркуляции варианта "дельта" HAS подтверждает интеграцию вакцины Moderna в стратегию вакцинации против SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что соответствующее решение уже приняло Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Также в заявлении приводятся результаты проведенных в США клинических испытаний с участием 3,7 тыс. пациентов этой возрастной группы, в ходе которых эффективность препарата составила 93,3% через две недели после второго укола.

Однако ввиду малого количества испытуемых HAS отмечает, что предстоит еще убедиться в том, насколько данная вакцина предохраняет от осложнений вроде синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков с COVID-19 (PIMS), а также от передачи заболевания и его бессимптомных форм. Несмотря на "отсутствие некоторых данных ввиду продолжающихся испытаний или отсутствия определенных критериев в протоколах", специалисты пришли к выводу, что "преимущества перевешивают риски", особенно для подростков с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19.