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Пандемия COVID-19

Apple вновь обяжет носить маски в большинстве своих магазинов в США

Помимо этого, руководство компании призвало персонал делать прививки, однако не обозначило конкретных сроков и пока не ввело обязательную вакцинацию сотрудников, сообщило агентство Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple с четверга вернет требование для покупателей и сотрудников носить маски в большинстве своих магазинов. Об этом ссо ссылкой на внутреннее письмо компании.

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"С 29 июля ношение масок будет требоваться внутри магазинов для покупателей и сотрудников, даже если они вакцинированы", - приводит агентство выдержку из письма. Помимо этого, руководство компании призвало персонал делать прививки, однако не обозначило конкретных сроков и пока не ввело обязательную вакцинацию сотрудников, в отличие от компании Google.

Отмечается, что решение было принято "в качестве меры предосторожности" после публикации последних рекомендаций федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым даже получившие вакцину от коронавируса должны носить маски в помещениях, так как в редких случаях они могут являться переносчиками дельта-варианта вируса.

Компания отменила обязательное ношение масок в июне во всех своих магазинах, когда заболеваемость и смертность от коронавируса в США находились на невысоком уровне.

Теги
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