Госсекретарь США обсудил с главой ВОЗ исследование происхождения COVID-19

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду в Кувейте с директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил с ним второй этап изучения происхождения коронавируса, в том числе в Китае. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Согласно сообщению, стороны обсудили в том числе "возможности для сотрудничества с целью продолжения реформирования и укрепления ВОЗ".

"Госсекретарь Блинкен заявил о поддержке со стороны США планов ВОЗ, направленных на проведение дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие", - отметил Прайс. "Он подчеркнул необходимость того, чтобы следующая фаза [исследования] была своевременной, основанной на фактах, прозрачной, проводимой экспертами и свободной от вмешательства", - говорится в заявлении.

Ранее генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.

На прошлой неделе замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный ВОЗ план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые "не уважают науку и здравый смысл", и Китай не будет следовать ему. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ заявила, что Соединенные Штаты считают безответственной и опасной такую позицию Пекина.