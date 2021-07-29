Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о семейных поместьях и поселениях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в четверг внесут в Госдуму законопроект "О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской Федерации", направленный на предоставление россиянам земельных участков для создания таких поместий. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительных материалах авторы напоминают, что сейчас в России реализуется программа "Дальневосточный гектар", запущенная для снижения оттока местного населения и ускорения развития субъектов РФ. При этом, как указывают парламентарии, в некоторых регионах также есть неиспользуемые земельные участки, а местные жители из-за отсутствия перспектив переезжают в более развитые субъекты Федерации.

"Одним из путей решения проблемы вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, возрождения сельских территорий и сельского хозяйства могло бы стать предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по такому же упрощенному порядку, который установлен для "дальневосточного гектара", в целях создания ими семейных поместий", - считают в ЛДПР.

Законопроектом предлагается дать гражданам РФ право на безвозмездное получение в упрощенном порядке земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности и свободного от прав третьих лиц, размером не менее 1 га для создания семейного поместья. Согласно тексту, поместье будет передаваться "из поколения в поколение", а в ходе ведения хозяйства владельцы станут внедрять экологические системы земледелия, вести сельскохозяйственное производство "с минимальным негативным влиянием на окружающую среду", проводить мероприятия по охране природы, возрождать "исконные народные обряды, праздники и ремесла", популяризировать здоровый образ жизни.

Перечень субъектов РФ, где будут выделяться такие участки, определит правительство. При этом законами регионов могут быть определены территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. В ЛДПР предлагают изначально выделять участки по договору сроком на пять лет, после чего, если условия договора соблюдены и земля использовалась по назначению, гражданин получит участков в собственность. Законопроект позволяет объединять поместья в семейные поселения.