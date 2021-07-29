В Афинах, Салониках и Патрах прошли митинги противников принудительной вакцинации

АФИНЫ, 29 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Очередные митинги противников принудительной вакцинации прошли в среду вечером в Афинах, Салониках и Патрах. В греческой столице собрались около 200 человек на центральной площади Синтагма напротив парламента, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг на Синтагме прошел спокойно, без инцидентов. Полицейский спецназ на этот раз выстроился не у самого парламента, а у края площади со стороны станции метро, поэтому за шеренгой стражей порядка продолжал двигаться поток транспорта. Полицейские были в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами. Некоторые из них держали наготове баллончики со слезоточивым газом, но использование спецсредств не потребовалось.

На нынешний митинг пришло намного меньше людей, чем на аналогичную акцию 24 июля, которая была омрачена стычками отдельных манифестантов с полицией. В минувшую субботу у стен парламента собрались около 2 тыс. человек, и под конец митинга несколько молодых людей с платками на лицах начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью, которые стали взрываться. Полицейские ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также против демонстрантов был применен водомет.

В среду вечером в течение нескольких часов митингующие, державшие в руках иконы, кресты и греческие флаги, выкрикивали лозунги и пытались убеждать подходивших граждан в том, что прививки - это зло и насилие над человеком. "Все пошло с того момента, как ввели индивидуальные налоговые номера и номера социального страхования, на всех людей уже заведены досье", - говорил один из выступающих. Другой демонстрант сказал: "Властям верить нельзя. Они нас считают идиотами и делают с нами, что хотят". Третий выступающий с иконой в руке призывал собравшихся верить в Иисуса Христа, и тогда придет избавление от пандемии. Изредка слышались оскорбления в адрес журналистов и полицейских. Митингующие также скандировали "Забирайте свои вакцины и убирайтесь отсюда", "Долой хунту [премьер-министра Греции Кириакоса] Мицотакиса", "Долой хунту парламента".

Слушали все это в основном пришедшие в центр молодые люди, которые сидели на бордюрах и наблюдали за происходящим. Через пару часов на самом митинге остались несколько десятков человек. Агитаторы разошлись, ушли и полицейские, открыв свободный проход к памятнику Неизвестному солдату у стены парламента.

Митинги в Салониках и Патрах

В северном греческом городе Салоники манифестация под центральным лозунгом "Нет обязательной вакцинации от COVID-19" проводилась у Белой башни - туристического символа города. Там, по сообщению греческого телеканала ЭРТ-3, число демонстрантов было намного меньше, чем во время предыдущих аналогичных акций протеста, а полиции было больше. Участники манифестации выкрикивали лозунги против ограничительных мер, принимаемых для пресечения распространения коронавируса, а также против вакцинации детей.

Противники прививок провели новый митинг и в портовом городе Патры, третьем по величине после Афин и Салоник. По сообщению новостного портала newsit.gr, около 20 участников манифестации, протестовавших против ограничительных мер, зашли во время марша в храм Святого Андрея и спели акафист.

Согласно принятой парламентом Греции поправке к законодательству, вакцинация является обязательной для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения, установлены крайние сроки для получения ими первой дозы вакцины - 16 августа и 1 сентября соответственно. Объявлено, что тот, кто не сделает прививку, может быть отстранен от работы без выплаты зарплаты за этот период.