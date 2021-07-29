В северных районах Чукотки прогнозируют мокрый снег и ветер до 25 м/с

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Очередной циклон принесет в арктические районы Чукотки и на побережье мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с и понижение температуры, сообщается на сайте Чукотгидромета.

"На большей территории округа дождь. На арктическом побережье мокрый снег. Местами туман. Ветер в западных районах северной четверти, на остальной территории южный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с. На арктическом побережье - с усилениями до 25 м/с. Температура 0 +5°C. На арктическом побережье 0 -5°C", -говорится в сообщении.

По информации на онлайн-табло аэропорта в Угольных Копях, 29 июля из окружной столицы по метеоусловиям не вылетели три рейса: в поселок Провидения, село Лаврентия и город Певек.