ABC: производитель оружия предложил $33 млн семьям жертв стрельбы в школе Sandy Hook

ТАСС, 29 июля. Американский производитель оружия Remington предложил выплатить семьям некоторых жертв произошедшей в 2012 году стрельбы в американской школе Sandy Hook в городе Ньютаун (штат Коннектикут) почти $33 млн для урегулирования группового иска против компании. Об этом в среду со ссылкой на адвокатов сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, адвокаты обанкротившейся компании - производителя и продавца винтовки, из которой в декабре 2012 года были убиты 26 человек, обратились с таким предложением в Верховный суд города Уотербери в штате Коннектикут после отказа судьи в рассмотрении ходатайства об отклонении иска. В своем ходатайстве адвокаты заявляли об отсутствии свидетельств, подтверждающих, что Remington имела какое-либо отношение к стрельбе.

Представитель истцов сообщил, что девять семей, подавших иск против компании, на данный момент рассматривают поступившее предложение о компенсации. Как отмечает телеканал, в рамках урегулирования каждой семье будет выплачено около $3,7 млн. Один из адвокатов, представляющих интересы компании, отказался комментировать данную информацию.

В декабре 2014 года семьи жертв трагедии подали в суд на производителя и продавца винтовки. Коллективный иск содержал обвинения в преступной халатности, повлекшей насильственную смерть. Подача иска была мотивирована тем, что винтовка Bushmaster AR 15, которую использовал преступник, разработана для ведения боевых действий и потому не должна была находиться в свободной продаже как не соответствующая требованиям охоты или защиты жилища.

14 декабря 2012 года вооруженный такой винтовкой и двумя пистолетами 20-летний Адам Лэнза вошел в здание школы Sandy Hook и расстрелял там 20 детей и шесть взрослых, перед этим убив свою мать. Когда к школе прибыли полицейские, Лэнза покончил с собой.