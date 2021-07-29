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Пандемия COVID-19

Аргентина получила еще 500 литров активного вещества для производства "Спутника V"

Как сообщили в местной лаборатории, это позволит произвести еще 760 тыс. доз вакцины в ближайшее время

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Аргентинская лаборатория Richmond получила еще 500 литров активного вещества для производства второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом компания сообщила в среду в Twitter.

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"Сегодня в нашу страну прибыли еще 500 литров активного вещества для второго компонента вакцины "Спутник V", которые позволят нам произвести еще 760 тыс. доз в ближайшее время. Скоро они будут доступны людям", - говорится в сообщении.

Ранее президент Richmond Марсело Рубен Фигейрас сообщил, что российский Центр имени Н. Ф. Гамалеи одобрил первую партию вакцины, изготовленной в рамках промышленного производства препарата, которое началось в Аргентине 4 июня. По данным компании на 15 июля она произвела 1,3 млн доз первого компонента "Спутника V" и 1,01 млн - второго.

По данным Минздрава Аргентины, к настоящему моменту первым компонентом одной из используемых в стране вакцин от коронавируса был привит 24 478 201 человек, полностью вакцинированы 6 504 902 человека. Для иммунизации населения, помимо "Спутника V", в республике применяют препараты, разработанные компаниями AstraZeneca и Sinopharm.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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