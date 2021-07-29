Большинству округов в США рекомендовали возобновить масочный режим в помещениях

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Более 66% территории США подпадают под рекомендации властей о возобновлении масочного режима внутри помещений. Об этом сообщается в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Обновленные рекомендациям ЦКПЗ по ношению масок в помещениях даже вакцинированными от коронавируса распространяются на те округа, где на 100 тыс. населения еженедельно приходится 50 и более новых случаев заражения. По состоянию на вторник, 66,6% американских округов соответствовали этому критерию. При этом в 49,9% случаев отмечается высокая скорость распространения инфекции (свыше 100 случаев за неделю), в 16,7% - существенная (от 50 до 100 случаев).

На местном уровне власти уже приступили к введению ограничительных мер, основывающихся на указаниях ЦКПЗ. Так, Департамент здравоохранения штата Калифорния, где вакцинированы 62,3% взрослого населения, выступил с собственными рекомендациями, предписав местным предприятиям по своему усмотрению вводить требование по ношению масок в помещениях всеми без исключения. По словам главы департамента Томаса Арагона, это необходимо на фоне распространения в штате дельта-варианта коронавируса, "который привел к резкому скачку заболеваемости и госпитализаций".

Аналогичным образом поступили власти соседнего с Калифорнией штата Невада. "Предприятия и жители округов с высоким и существенным уровнем распространения инфекции должны как можно скорее последовать этим изменениям", - отметил губернатор штата Стив Сисолак. Рекомендациям ЦКПЗ последовали также штаты Иллинойс, Южная Каролина, Мэн, а также власти ряда округов. При этом губернаторы-республиканцы некоторых штатов, в том числе Техаса, Аризоны, Джорджии, Небраски, заявили о неготовности следовать новым рекомендациям федеральных властей.

Власти штата Нью-Йорк, где полностью вакцинированы более 68% взрослого населения, ранее сообщили, что "оценивают рекомендации ЦКПЗ". По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, руководство штата проводит консультации с федеральными властями и экспертами в области здравоохранения. Действие масочного режима здесь, как и в соседних Нью-Джерси и Массачусетсе, пока не возобновлено.

Во вторник руководитель ЦКПЗ США Рошель Валенски заявила, что власти страны ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от коронавируса. В частности, ЦКПЗ рекомендовали даже полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы помочь предотвратить передачу варианта "дельта" и защитить других. Рекомендации распространяются в том числе на учителей, других работников школ и учащихся вне зависимости от того, были ли они вакцинированы.