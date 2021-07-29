В Приамурье амурского тигра выпустили в дикую природу после курса реабилитации

ТАСС, 29 июля. Специалисты вернули в дикую природу краснокнижного амурского тигра, прошедшего курс реабилитации после отлова в Приморском крае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центра "Амурский тигр".

Тигрица весной этого года выходила в населенные пункты на юге Приморского края и охотилась на собак. Ее долгое время не могли поймать, так как хищнице удавалось избегать ловушек охотоведов.

"Тигрицу, отловленную Приморье в апреле 2021 года, вернули в тайгу. Мероприятия по выпуску прошли в канун Международного дня тигра в рамках программы восстановления утраченной группировки тигра в Амурской области", - говорится в сообщении.

Во время курса реабилитации хищница успешно прошла около десяти тестовых попыток охоты на диких животных, после чего специалисты приняли решение вернуть ее в привычную среду обитания вдали от населенных пунктов. Ее перевезли в специальной клетке из Приморского края в Амурскую область. Прежде чем выпустить тигрицу, на шею редкого животного прикрепили ошейник с датчиками для отслеживания перемещения.

"С учетом ранее выпущенных в Амурской области Елены, Павлика и Санды, которых также отлавливали в Приморском крае, это уже четвертая особь, которую мы отправляем соседям ради восстановления у них в регионе устойчивой группировки. Приморскому краю повезло: он самый "тигриный" из всех субъектов юга Дальнего Востока, и здесь осталось не так много свободных и пригодных для тигров мест обитания. В связи с этим подобрать оптимальный участок для возвращения тигра в тайгу в нашем регионе очень непросто. В Амурской области же еще много таежных территорий с хорошей кормовой базой", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексея Сурового.

Весной этого года инспекторы охотнадзора зафиксировали 24 случая нападения тигрицы на домашних собак в селах Занадворовка, Филлиповка, Провалово и Барабаш. Так как поведение животного было нетипичным, Росприроднадзор выдал разрешение на отлов и реабилитацию тигра в Центре редких животных в селе Алексеевка Приморского края. Тогда же специалисты установили, что причиной конфликтного поведения тигрицы стал стресс, вызванный возможной потерей тигрят по вине человека.

Популяция

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный в мире вид тигров - амурский. Его занесли в международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей. Это 95% мировой популяции зверя.