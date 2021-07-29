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"Известия": меньше половины россиян сбрасывают звонки телефонных мошенников

Как сообщает издание со ссылкой на исследование банка ВТБ, остальные респонденты признались, что продолжают разговор из любопытства или с целью провокации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Меньше половины опрошенных россиян (45%) вешают трубку, если понимают, что разговаривают по телефону с мошенником. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование банка ВТБ.

Опрос был проведен в середине июля, в нем участвовали более тысячи клиентов ВТБ старше 18 лет.

По данным опроса, три четверти респондентов (76%) сталкивались с телефонным мошенничеством, и только 45% ответили, что сбрасывают звонок после приветствия, если понимают, что общаются с нечистым на руку собеседником. Остальные же признались, что продолжают разговор из любопытства или с целью провокации. При этом только четверть респондентов ответили, что сообщают о подобных звонках в правоохранительные органы.

Специалисты ВТБ сообщили изданию, что телефонные мошенники особенно активны в будни, а максимальное количество звонков совершается по вторникам с 11:00 до 14:00.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что тема борьбы с телефонным мошенничеством становится все более актуальной - за последние полтора года количество таких преступлений увеличилось почти в два раза. Он предложил ужесточить наказание за такого рода деяния и указал на необходимость рассмотрения этого вопроса в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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