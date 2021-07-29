На Камчатке сняли запрет на пребывание в лесах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Запрет на пребывание в лесах сняли на территории Камчатского края из-за стабилизации пожароопасной обстановки в лесных массивах, сообщается на сайте краевого правительства.

"На сегодня трех-четырех классов на охраняемой территории не фиксируется, поэтому граждане могут спокойно посещать территории лесного фонда. Разводить костры в лесу можно, но с соблюдением всех правил", - говорится в сообщении.

Запрет на пребывание в лесах в нескольких муниципальных районах края ввели в июне из-за повышенной пожарной опасности. Сейчас в крае нет действующих лесных пожаров.