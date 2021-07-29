В США суд признал незаконным решение закрыть для обозрения фрески Виктора Арнаутова

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал незаконным принятое в 2019 году решение закрыть для публичного обозрения в одной из школ города фрески художника Виктора Арнаутова (1896-1979), приехавшего в США из Российской империи. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель выступавшей в защиту рисунков ассоциации выпускников данного учебного заведения Лопе Яп.

Речь идет о 13 фресках, созданных Арнаутовым в 1936 году на стенах в помещениях школы, названной в честь первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799). На рисунках запечатлены моменты из жизни американского лидера. На некоторых фресках художник изобразил Вашингтона вместе с принадлежавшими ему темнокожими рабами, а на одной - рядом с убитым индейцем.

Комитет по вопросам образования Сан-Франциско в июне 2019 года счел, что рисунки Арнаутова, родившегося в Российской империи и в течение многих десятилетий жившего в США, оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев. Было решено, что работы художника должны быть закрыты для публичного обозрения. Планировалось, что все 13 фресок закрасят. Позднее данное решение было под давлением общественности пересмотрено, члены комитета согласились, что фрески следует не полностью уничтожить, а лишь каким-то образом прикрыть.

Согласно вынесенному во вторник постановлению судьи Энн Кристин Масулло, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, как уничтожение, так и закрытие для публичного обозрения фресок является нарушением Закона о сохранении окружающей среды Калифорнии, принятого в 1970 году. Он распространяется и на культурное наследие в штате. Указанный иск был подан ассоциацией выпускников школы в октябре 2019 года.

Как подчеркнула Масулло, в Калифорнии "придают огромное значение" сохранению истории. Комитет по вопросам образования не принял это во внимание, когда решал судьбу работ художника, отметила судья. Она постановила, что следует прекратить любые действия, направленные на "уничтожение фресок или закрытие их для обозрения".

Как констатировал Яп, "исчерпывающее постановление суда говорит само за себя". Он отметил, что ассоциация выпускников будет добиваться того, чтобы знакомство с работами Арнаутова было включено в школьную программу. Президент ассоциации Джон Ротман приветствовал данное решение суда. Он подчеркнул, что фрески являются "национальными художественными сокровищами и учебными пособиями для всех школьников Сан-Франциско", и добавил, что на рисунках "жизнь Вашингтона запечатлена реалистично".

В защиту работ художника

Против уничтожения фресок ранее выступили многие общественные организации США, в том числе Конгресс русских американцев (КРА). "Это искусство, искусство любого художника не должно быть вычеркнуто, тем более, когда это связано с историей", - отмечала ранее в беседе с корреспондентом ТАСС президент КРА, член Всемирного координационного совета (представитель от США) и заместитель председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Наталия Сабельник.

Как следует из материалов, которые предоставил в 2019 году ТАСС заслуженный профессор Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Роберт Черни, являющийся автором биографии Арнаутова, в США сохранились несколько десятков работ художника, главным образом фресок. Они по большей части находятся в штатах Калифорния и Техас. Кроме того, несколько работ художник создал в украинском Мариуполе.

Арнаутов родился в 1896 году в Таврической губернии и уехал за границу после Гражданской войны. Он жил в Китае, а затем переехал в США. Художник выполнял заказы по росписи зданий, в том числе школы имени Джорджа Вашингтона. В 1960-х годах он вернулся на родину. Умер в 1979 году в Ленинграде.