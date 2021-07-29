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Первый снег и морозы зафиксировали в Магаданской области

Ночная температура воздуха в некоторых районах региона составила минус 3-4 градуса

ТАСС, 29 июля. Снег в четверг ночью выпал местами в северной части Магаданской области. В некоторые районы уже пришли первые заморозки, сообщили ТАСС в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Колымы.

"Заморозки ночью в некоторых частях региона - до минус 3-4 градусов. Местами выпал снег", - рассказали в управлении.

Видеозаписи и фотографии с летним снегом, сделанные колымчанами, уже распространились в социальных сетях.

При этом жители других регионов Дальнего Востока, особенно Приморья и Сахалинской области, в этом году страдают от аномальной продолжительной жары (от плюс 35 до 40 градусов) при высокой влажности. Пересыхают водоемы, перегружены работой станции скорой медицинской помощи из-за большого количества вызовов, умирают бездомные животные.

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