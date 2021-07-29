Первый снег и морозы зафиксировали в Магаданской области

ТАСС, 29 июля. Снег в четверг ночью выпал местами в северной части Магаданской области. В некоторые районы уже пришли первые заморозки, сообщили ТАСС в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Колымы.

"Заморозки ночью в некоторых частях региона - до минус 3-4 градусов. Местами выпал снег", - рассказали в управлении.

Видеозаписи и фотографии с летним снегом, сделанные колымчанами, уже распространились в социальных сетях.