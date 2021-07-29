Опрос: около 37% россиян против введения QR-кодов в фитнес-клубах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 37% посетителей фитнес-клубов намерены приостановить членство в организациях при введении "бесковидного" режима в этих объектах, а позитивно воспринимают такую возможность почти 34%. Об этом говорится в исследовании 1,3 тыс. пользователей фитнес-услуг, которое провели Национальное фитнес-сообщество совместно с консалтинговой компанией "Велнес консалтинг групп".

Исследование, имеющееся в распоряжении ТАСС, проводилось в разных регионах России. При этом наибольшее число опрошенных (около 25%) проживает в Москве и Московской области.

На вопрос об отношении к возможному внедрению дополнительных ограничений при посещении фитнес-клуба (например QR-кодов) 33,6% опрошенных ответили: "положительно, продолжу посещать клуб и предоставлю необходимые коды, справки и сертификаты". Еще 36,8% респондентов заявили, что "приостановят членство до снятия ограничений". Оставшиеся респонденты не смогли определить свое отношение к вопросу.

Доля вакцинированых и планирующих привиться клиентов, как показало исследование, составляет 49,8%. Не планируют прививаться 34,3% респондентов. Оставшиеся 15,9% отказались отвечать на вопрос о вакцинации.

"Мы видим стремительный спад продаж в Астраханской области, где с 8 августа ограничительные меры [для посещения фитнес-клубов] только планируют ввести. Продажи клубных карт всего за два дня [после сообщений о введении таких ограничений] упали на 65% Мы обратились к губернатору области и ведем диалог с органами власти региона, конечно, надеемся на благоразумные решения" - сказала ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, любители фитнеса и здорового образа жизни стали избирательнее в выборе тренинга и специалистов. "По сравнению с результатами опроса 2020 года в этом году почти вдвое увеличилось количество занимающихся с персональным тренером как в фитнес-клубах, так и вне. Это, несомненно, является следствием введенных ограничений в 2020 году, развития индивидуального предпринимательства и роста самозанятых в фитнес-отрасли, а также увеличения возможностей тренироваться на открытых спортивных площадках. При этом 15% опрошенных тщательно выбирают специалистов для персонального тренинга и занимаются только с квалифицированными тренерами, обладающими высокой экспертностью, большим опытом работы и безупречной репутацией среди знакомых и друзей", - прокомментировала она результаты исследования.