{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и до 27 градусов тепла в Москве 29 июля

По прогнозам, в ночь на 30 июля температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов прогнозируют в Москве 29 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. В ночь на 30 июля температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье 29 июля температура будет колебаться в пределах плюс 23-28 градусов. В ночь на 30 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В ООН предупредили о риске распространения коронавируса из Мьянмы по всему региону
В организации сообщили о резком росте числа заболевших в стране
Читать полностью