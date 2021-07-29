Синоптики прогнозируют небольшой дождь и до 27 градусов тепла в Москве 29 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов прогнозируют в Москве 29 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. В ночь на 30 июля температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье 29 июля температура будет колебаться в пределах плюс 23-28 градусов. В ночь на 30 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.