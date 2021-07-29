Страны БРИКС намерены создать центр по исследованию вакцин в виртуальном формате

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Страны - члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) намерены создать совместный центр исследований и разработок вакцин в виртуальном формате в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в совместном заявлении, распространенном по итогам прошедшего в среду онлайн-совещания министров здравоохранения стран БРИКС, организованного Индией как страной - председателем "пятерки" в этом году.

"Мы напоминаем о предложении создать центр по исследованию и разработке вакцин БРИКС, изложенном в Йоханнесбургской декларации 2018 года и подтвержденном в Московской декларации 2020 года. Учитывая невозможность личного сотрудничества в условиях продолжающейся пандемии и в целях поддержания импульса сотрудничества в области исследований и разработки вакцин, мы начнем запуск "Центра исследований и разработок вакцин БРИКС" в виртуальном формате", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Участники встречи отметили, что они озабочены необходимостью обеспечения справедливого и равноправного доступа к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам против COVID-19 для сокращения масштабов пандемии и обязуются предпринять согласованные усилия для выполнения обязательств по широкой иммунизации, заявленных лидерами стран БРИКС.

Стороны также подтвердили необходимость создания комплексной системы раннего предупреждения для предотвращения массовых рисков инфекционных заболеваний. "Мы заинтересованы в сотрудничестве через институциональную междисциплинарную сеть и общественный совет в составе ведущих эпидемиологов, специалистов по инфекционным заболеваниям, бактериологов и вирусологов в странах БРИКС, чтобы прекратить угрозу патогенов высокого риска до того, как они перейдут в пандемию", - указано в документе.

Кроме того, стороны признали необходимость создания модернизированных лабораторий для секвенирования генома патогенов и усовершенствованного механизма обмена данными по секвенированию генома.

Помимо этого, участники встречи по предложению Индии признали "ценность и важность традиционных и альтернативных систем медицины" как средства достижения всеобъемлющего здравоохранения и указали на необходимость обмена опытом и знаниями в этой области. Стороны согласились углублять сотрудничество в сфере альтернативной и народной медицины на основе более активного и взаимовыгодного партнерства, указывается в документе.