В ООН предупредили о риске распространения коронавируса из Мьянмы по всему региону

ТАСС, 29 июля. Мьянма может стать государством, из которого коронавирус начнет неконтролируемо распространяться по всем странам Юго-Восточной Азии. Соответствующий прогноз специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс высказал в интервью газете The Guardian , опубликованном в среду.

По словам эксперта, на данный момент точное число случаев заражения коронавирусом и смертельных исходов из-за инфекции в Мьянме неизвестно. Преследование журналистов и врачей затрудняет получение достоверной информации о кризисе в стране. При этом Эндрюс отметил, что в ООН осведомлены о резком росте заболевших.

"Мы знаем, что это резкая вспышка. Это очень резкий, пугающе быстрый рост [числа инфицированных]", - предупредил он. - "Мьянма становится суперраспространителем очень заразных штаммов коронавируса - "дельта" и других, чрезвычайно опасных и смертельных. Это очень и очень опасно по многим причинам".

Эндрюс подчеркнул, что правительствам других стран, в том числе соседних государств, необходимо оперативно принять соответствующие меры, чтобы избежать последствий распространения коронавируса за пределами Мьянмы.