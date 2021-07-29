Пожаловаться на некачественный товар в Роспотребназор можно будет через "Честный знак"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ, Роспотребнадзор и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заключили соглашение о взаимодействии в прослеживаемости оборота маркируемых товаров. Соглашение подразумевает, что россияне смогут пожаловаться в Роспотребнадзор на некачественные товары через мобильное приложение для проверки подлинности маркировки товаров "Честный знак", сообщает в четверг пресс-служба ЦРПТ, выступающего оператором системы маркировки.

"Граждане страны, придя в магазин, могут с помощью приложения не только проверить товар на качество и срок годности, а также пожаловаться в Роспотребнадзор на торговую точку, в случае если им продали нелегальный, то есть некачественный или небезопасный товар. Информация об этом через систему маркировки поступает напрямую в контрольно-надзорные ведомства, поэтому магазин и вся продукция будет проверена инспекторами. Таким образом, каждый человек получил инструмент контроля над тем, что ему продают. Для потребителей создан реальный инструмент влияния на товарооборот и нелегальную продукцию" - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Покупатели используют приложение "Честный знак" для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать в том числе для восстановления истории покупки при возврате товара.

По данным оператора, через "Честный знак" россияне проверили подлинность уже более 50 млн товаров. Среди пользователей мобильного приложения наибольшую активность проявляют жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Новосибирской области и Татарстана. Чаще всего россияне проверяют обувь, одежду и табак.

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.