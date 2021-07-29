Юбилейный Канский видеофестиваль в Красноярском крае перенесли из-за пандемии

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Международный Канский видеофестиваль, который в 20-ый раз должен был пройти в конце августа в Красноярском крае, перенесли из-за пандемии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фестиваля.

"ХХ Международный Канский видеофестиваль не сможет пройти в ранее анонсированные даты - с 27 по 29 августа - из-за эпидемиологической ситуации в Красноярском крае. Событие переносится на более поздние сроки, но организаторы рассчитывают провести фестиваль в 2021 году", - сообщили в пресс-службе.

Юбилейный видеофестиваль планировали провести в офлайн-формате с соблюдением необходимых ограничений. В прошлом году фестиваль перевел всю программу в онлайн. Подготовка к эфиру потребовала немало времени и ресурсов, и повторить этот опыт нынешним летом не удастся, сообщили организаторы. Новые даты проведения фестиваля объявят отдельно.

"За месяц до фестиваля нам хотелось бы объявить конкурсную программу, в которую вошли 46 фильмов из 22 стран, но вместо этого мы вынуждены сообщить об отмене августовских мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в Красноярском крае. Мы не вправе подвергать дополнительным рискам здоровье наших участников и зрителей. Безусловно, мы будем стремиться провести юбилейный фестиваль до конца года при поддержке наших партнеров", - пояснила арт-директор фестиваля Надежда Бакурадзе.

Международный Канский фестиваль проходит в городе Канске с 2002 года. Его задача в популяризации в Сибири современной культуры и поддержке молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Название "Международный Канский фестиваль" первоначально возникло как шуточная акция.

С начала пандемии в крае выявили 90 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 75 тыс. пациентов выздоровели, около 4,4 тыс. человек умерли.