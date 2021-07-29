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В Магаданской области до конца августа продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Введенный подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов 29 июля в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

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Введенный 18 марта 2020 года режим подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Его действие истекало 31 июля.

"Режим повышенной готовности продлен до 31 августа", - сообщили в правительстве.

За все время пандемии в области зарегистрировали около 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся более 8,5 тыс. человек вылечились, 151 пациент умер. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Область входит в число лидеров по стране по объему вакцинации - около 50% плана иммунизации населения уже выполнили. Дефицита вакцины нет.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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