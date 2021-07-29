В Минстрое Бурятии заявили, что переселение из аварийного жилья идет с опережением графика

УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Переселение людей из аварийного жилья в Бурятии идет с опережением графика. Об этом сообщили журналистам в четверг в республиканском Минстрое.

"Бурятия в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья идет с опережением графика. В 2019 году переселено 227 человек вместо запланированных 60, в 2020 году - 973 человека - практически в два раза больше, чем планировалось ранее. В этом году из более 4 тыс. кв.м аварийного жилья переселено почти 247 человек", - сообщили в пресс-службе министерства.

По плану всего в 2021 году необходимо будет переселить не менее 880 человек, на это выделили более 1 млрд рублей.

Работа проводится по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Расселение осуществляется из жилищного фонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. В Бурятии программа реализуется в шесть этапов и продлится до 2025 года, к тому времени планируется расселить 7 тыс. человек.

"На сегодняшний день программа по переселению действует в шести муниципальных образованиях: это город Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский, Кабанский, Курумканский и Прибайкальский районы. На следующих этапах к программе присоединятся город Северобайкальск, Кижингинский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы", - уточнили в Минстрое. Существуют четыре способа расселения: строительство нового жилья, предоставление выкупной стоимости за аварийное жилье и приобретение помещения на вторичном или первичном рынке. Строительство таких домов в Кабанском районе завершается, началось строительство в Закаменском районе, до конца текущего года стройка начнется в Улан-Удэ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Сахалинскую область заявил, что реализацию программы переселения людей из аварийного жилья в Дальневосточном федеральном округе останавливать нельзя, а также выразил надежду, что программа "Дальневосточная ипотека" продолжит действовать.