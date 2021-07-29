Военные врачи выписали первых пациентов из мобильного госпиталя в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Военные врачи выписали более 20 первых пациентов из мобильного госпиталя, развернутого Центральным военным округом (ЦВО) в Хакасии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЦВО.

"Более 20 первых пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного госпиталя, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске в Хакасии", - говорится в сообщении.

Пациенты прошли необходимый курс лечения. По итогам они получили отрицательный результат ПЦР-теста. Также пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащего врача.

На сегодня на лечении в мобильном госпитале ЦВО находятся более 65 человек.

Мобильный госпиталь был развернут в конце июля. Ранее министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.