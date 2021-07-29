В Челябинской области к началу 2022 года появятся две новые пожарные части

ТАСС, 29 июля. Правительство Челябинской области после сильных лесных пожаров на юге региона приняло решение создать к началу 2022 года две новые пожарные части. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"После опустошительных лесных пожаров на юге Челябинской области правительство региона приняло решение усилить противопожарную защиту населенных пунктов на этой территории и создать к началу 2022 года две новые пожарные части в структуре областной противопожарной службы. Они появятся в селе Еленинка Карталинского района и поселке Гранитный Кизильского района и войдут в состав Южного отряда", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, пожарная часть в селе Еленинка будет охранять от огня жителей семи населенных пунктов Еленинского сельского поселения, в которых проживают более 3,5 тыс. человек. Также она будет помогать местным лесникам защищать от пожаров памятник природы регионального значения - Джабык-Карагайский бор. В настоящее время до ближайшей пожарной части - 63 км. Также первое в Кизильском районе подразделение противопожарной службы появится в поселке Гранитный. "Гранитное сельское поселение насчитывает шесть населенных пунктов, где проживают 1 680 человек. До райцентра - села Кизильское - 45 км. Обе пожарные части будут иметь в штате по 11 работников: начальник, пять пожарных и пять водителей", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в Челябинской области 67 пожарных частей.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел 14 тыс. га, пожары смогли потушить 12 июля. Лесным пожарам на юге региона 9 июля удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорело 78 строений, эвакуированы 350 человек. В регионе с 9 июля по 23 июля действовал режим ЧС. Сейчас в Челябинской области масштабных лесных пожаров нет.