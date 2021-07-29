Иркутские власти прибегнут к концессии для развития района вокруг суворовского училища

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области разработали программу комплексного развития территории вокруг Иркутского суворовского военного училища, которое планируется построить на территории старого комплекса расформированного высшего военного авиационного инженерного училища. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе посещения комплекса председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в четверг, для реализации программы, включающей строительство школы, поликлиники, спортивных сооружений, детских садов и автовокзала, планируется прибегнуть к механизму концессии.

"Здесь будет строительство школы на 1 500 мест, поликлиники, спортивных сооружений и четырех детских садов. Кроме этого, построим здесь автовокзал и парковую зону. Планировка проходит общественное слушание, к 2023 году здесь массово развернемся. Для нас это комплексное развитие территории, мы будем включаться в концессию, можем частично уйти в концессию", - сказал Кобзев.

Он добавил, что считает возможным привлечь бизнес к развитию района. "Рассматриваем деловую застройку. В целом мы бы хотели, чтобы бизнес видел, что они тоже могут подключиться", - отметил губернатор.

Большая часть территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), которое было расформировано в 2008 году, находится в заброшенном состоянии. На базе ИВВАИУ было решено создать суворовское училище. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в августе 2020 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать такое начинание. Глава государства поручил Минобороны проработать вопрос, после чего военное руководство сообщило, что министерство намерено до 2022 года направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта.

В 2020 году началась подготовка к строительству. Образовательное учреждение должно включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Училище предполагалось открыть 1 сентября 2021 года, однако это не удастся сделать в срок из-за судебного иска. Общественных активистов не устроило, что власти не внесли некоторые сооружения ансамбля в список охраняемых государством объектов, посчитав, что они не имеют исторической и культурной ценности.