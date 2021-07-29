Опрос: люди с высшим образованием и средним доходом чаще других испытывают выгорание

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Люди с высшим образованием и средним доходом чаще других испытывают выгорание. В целом упадок сил и жизненного интереса испытывает каждый третий россиянин, свидетельствуют результаты исследования компании по грамотному управлению здоровьем AIBY, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Что делать, если вы выгорели на удаленке? И почему так происходит?

"Исследование выявило прямую взаимосвязь между уровнем дохода и образования и выгоранием. Люди с высшим образованием и средним доходом чаще чувствуют себя выгоревшими, нежели те, кто не имеет высшего образования и зарабатывает менее 25 тыс. рублей. Чаще всего выгорание отмечают у себя россияне, зарабатывающие от 50 тыс. до 100 тыс. рублей ежемесячно - 79% опрошенных", - говорится в исследовании.

Доля опрошенных, отметивших наличие у себя выгорания, среди зарабатывающих до 50 тыс. рублей в месяц составила 31%, среди получающих до 25 тыс. рублей - 34%. Не менее серьезное влияние на упадок сил и мотивации влияет работа, выяснили исследователи. Как оказалось, более 65% респондентов, которые работают на одном месте работе более пяти лет, испытывают выгорание.

"При этом график работы не оказал существенного влияния на выгорание. Люди при разном графике работ чувствуют себя эмоционально примерно одинаково. 21% респондентов отметили негативное влияние удаленной работы, как фактор, повлиявший на выгорание", - указано в исследовании.

Отдельным пунктом исследования стал анализ влияния на выгорание семейного положения. Процент отметивших выгорание респондентов оказался выше среди тех, кто холост или состоит в незарегистрированных отношениях - 56% и 62% соответственно. Среди опрошенных россиян, состоящих в браке, испытывающих выгорание оказалось более 40%.

В целом исследование показало, что каждый третий россиянин - 38% респондентов - считает себя выгоревшим. При этом 32%, которые в момент опроса не считали себя находящимися в активной фазе выгорания, ранее также отмечали у себя признаки упадка сил и жизненного интереса.