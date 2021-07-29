МВД заявило, что водителей пока не штрафуют по камерам за езду с выключенными фарами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Дорожные камеры в России на сегодняшний день не выявляют нарушения правил дорожного движения, связанные с ездой без ходовых огней или ближнего света фар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика по статье 12.20 КоАП РФ на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осенью в 12 регионах России камеры начнут выявлять еще одно нарушение ПДД - езду без ходовых огней и ближнего света фар. Отмечалось, что всего для данных целей будет задействовано 1 500 камер, из них 600 дорожных комплексов будут размещены в Москве.

Статья 12.20 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки") предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.