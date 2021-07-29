В Москве началось тестирование системы электронного голосования

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В Москве начали тестировать систему электронного голосования, которую применят во время сентябрьских выборов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Первые участники проверки уже отдали свои голоса, - говорится в сообщении. - Тестирование стартовало по плану и проходит без сбоев". Разработчики системы и внешние эксперты контролируют корректность ее работы.

В сообщении говорится, что тестирование нужно для проверки готовности системы электронного голосования к полноценной работе, а также проверки ее удобства. Также тестирование позволяет проверить технологические новшества, внедренные в систему, и проконтролировать, что она безошибочно работает даже при больших нагрузках.

Горожане во время тестового голосования смогут ответить на два вопроса, касающиеся обязательной вакцинации от коронавируса представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода) и развития общественного и личного транспорта.

Как сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, за первый час тестирования в голосовании приняли участие 7 тыс. москвичей.

"За первый час проголосовали 7 тыс. москвичей", - сказал Венедиктов.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг в 08:00 и продлится до 20:00 30 июля. Участников тестового голосования спрашивают об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и необходимости развития общественного или личного транспорта.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.

Систему электронного голосования применят на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино. Выборы состоятся 17-19 сентября. Отдать свой голос онлайн смогут совершеннолетние жители города с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Подробнее узнать о дистанционном электронном голосовании можно на mos.ru в специальном разделе.