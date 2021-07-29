Тренер из Магнитогорска, несогласная с увольнением за обнаженные фото, подала иск в ЕСПЧ

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Тренер детско-юношеского центра "Максимум" Магнитогорска Екатерина Конопенко, уволенная из-за размещенных в интернете фотографий, на которых она изображена в обнаженном виде, подала иск в Европейский суд правам человека (ЕСПЧ). Об этом она сообщила в четверг ТАСС.

"Документы уже поданы в ЕСПЧ. В частности, помогал в подаче документов профсоюз "Учитель", - сказала она.

Как сообщалось ранее, Челябинский областной суд 18 мая 2020 года отклонил апелляцию Конопенко, оставив без изменения решение Правобережного районного суда Магнитогорска от 5 ноября 2019 года. Данным решением суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Конопенко к МАУДО "Детско-юношеский центр "Максимум" о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Прокуратура Челябинской области в сентябре 2019 года сообщала, что руководство детско-юношеского центра "Максимум" уволило тренера из-за размещенных в соцсети "ВКонтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. По ее словам, фотографии позже были размещены кем-то в интернете.