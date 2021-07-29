В Новосибирске появился речной пассажирский маршрут между двумя берегами Оби

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области разработало речной пассажирский маршрут, благодаря которому жители Новосибирска, где остро стоит проблема автомобильных пробок, смогут более оперативно перемещаться с отдаленных районов левого берега Оби на правый и в центральную часть города, говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте регионального правительства.

Сейчас в Новосибирске существуют пассажирские маршруты от центральной части города до поселков Новосибирской области и до соседнего Бердска. Новый пассажирский маршрут сможет решить проблему с автомобильными пробками при переезде с одного берега на другой, которая сложилась в последние годы в городе из-за плохого состояния одного из основных мостов через реку Обь, построенного еще в 1955 году, а также начавшегося строительства четвертого моста.

"По инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 1 августа открывается новый речной маршрут "Тихие зори", по которому будет курсировать теплоход или так называемый речной трамвайчие. Новый маршрут на водном транспорте позволит быстрее добираться из Северо-Чемского жилого массива до центральной части города", - говорится в сообщении.

Маршрут речного трамвая будет начинаться с рабочего поселка Краснообск - самого крупного муниципального образования в Новосибирской области, где проживают около 27 тысяч человек, через Северо-Чемской жилой массив, расположенный на окраине города, и до правого берега и центральной части города - Речного вокзала, где расположена транспортная развязка. Время в пути от жилого массива до правого берега составит до 25 минут.

Если маршрут будет популярен у жителей Новосибирска, то он будет повторно запущен в мае 2022 года. Властями также прорабатывается возможность создания новых остановок по маршруту, например, в жилом массиве "Ясный берег", расположенном на левом берегу, а также в районе железнодорожного вокзала города.