Тюменские власти сняли карантин с озера, где ранее погибли краснокнижные пеликаны

ТЮМЕНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Карантин с озера Большое Белое, где ранее была отмечена массовая гибель краснокнижных кудрявых пеликанов, снят в Тюменской области. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории эпизоотического очага, находящегося в пределах границ озера Большое Белое", - говорится в постановлении.

В тексте указано, что после отмены карантина в течение трех месяцев сохраняется запрет на вывоз яиц птиц.

В конце июня около 70 мертвых пеликанов были обнаружены в заказнике "Белоозерский". По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, причина инцидента - птичий грипп. В пределах границ озера Большое Белое и на некоторых других прилегающих территориях был введен карантин: ограничено передвижение транспорта, прекращены перемещение и вывоз птиц, яиц и других продуктов птицеводства, приостановлена торговля птицей.